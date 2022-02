Jeden utekl, druhý zůstal a zemřel. Hugo Haas na divadle rozmlouvá se svým bratrem Pavlem

Představení zachycuje prvorepublikovou hereckou hvězdu Hugo Haase na sklonku života. Sedí v křesle a rekapituluje svůj život. Prochází si těžké okamžiky, jakými byla výpověď z Národního divadla, útěk před nacisty do zahraničí, začátky v Hollywoodu.

Haas z protektorátu odešel i s manželkou Bibi z obavy, co za osud by mu připravil jeho židovský původ. Dostal se do Ameriky a poměrně úspěšně se uchytil v Hollywoodu. Mimo jiné ve filmu Escape (Únik) převyprávěl vlastní únik z okupované vlasti. V ní nechal syna Ivana, narozeného v roce 1939. Ujal se ho Hugův bratr Pavel.

„To je jeden z traumatických okamžiků. Odjedete ze země a necháte své dítě u bratra a jeho ženy a pak už bratra nikdy nepotkáte a syna uvidíte odrostlého po šesti letech. To jsou dramatické momenty,“ podotýká autor inscenace Martin Dvořák.

Osudové astma

Pavel Haas byl zavražděn v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimi, ve stejném roce zemřel i jejich otec v Terezíně. „Hugo se po smrti bratra o něm odmítal bavit, nikomu žádné svoje pocity nesděloval, je to vlastně i důvod, proč sám onemocněl astmatem, protože se dozvěděl, že se Pavel Haas udusil v plynové komoře,“ vypráví Dvořák.