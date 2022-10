Divadlo v Mladé Boleslavi odkrývá 1000 tváří Adiny. Žádný líbivý pomníček, říkají autoři

Po válce byla obviněna z kolaborace, mimo jiné kvůli údajnému poměru s německým státním ministrem pro Čechy a Moravu. Tři měsíce strávila za mřížemi, pro nedostatek důkazů byla ale propuštěna.

Nedlouho po válce se provdala za pilota RAF Joea Knighta (původně Moraváka Josefa Kočváreka), za nímž odešla do Londýna. Vdala se pak ještě dvakrát. Do Čech se vrátila v polovině šedesátých let, kdy dostala nabídku na alternaci hlavní role v muzikálu Hello, Dolly! Ze zkoušení ale nakonec nic nebylo. V zahraničí se jí prosadit nepodařilo. V Anglii hrála v několik televizních snímcích a sporadicky na divadle.

Do vlasti se vrátila v roce 1991 a téhož roku zemřela v Příbrami.