Zemřela výtvarnice Jitka Svobodová. Její tvorbu shrnuje retrospektivní výstava

„Kresba je víc myšlenkou než technikou. Malba samozřejmě vychází z kresby, ta ji tam má taky, ale ještě ji nějak zhmotňuje. Kdežto kresba čistě vyjadřuje jen tu myšlenku,“ říkala Svobodová v cyklu Umění v izolaci.

Zachycovala, co viděla kolem sebe. Jitka Svobodová se neustále vracela k základním dějům v přírodě i v osobním životě. V jejích kresbách panuje bezčasí, strohost i jemnost. „Kresba mi najednou přišla taková primární, vyjadřující to, co jsem chtěla. Jednoduchá, šedá. To šedé, to mě zaujalo,“ popisovala.

Kresba v její tvorbě dominovala, i když původně vystudovala malbu. „Dokončila jsem školu a pak to šlo úplně do háje. Musela jsem začít znova. Viděla jsem, že si prostě neškrtnu, protože najednou začala tvrdá, velmi tvrdá normalizace,“ říkala. Za normalizace byla výtvarnicí ve svobodném povolání, živila se ale hlavně jako restaurátorka. „Kreslila jsem právě to, co jsem dělala. Lešení, trubky, prkna, dráty,“ popisovala.