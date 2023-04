Kresby Jitky Svobodové se dostávají za hranu viděných lešení, hrnků i plotů

Výstava obsáhla tvorbu Jitky Svobodové od dob jejích studií Akademii výtvarného umění až po práce vytvořené v letošním roce. Za normalizace pracovala jako restaurátorka a výtvarnice ve svobodném povolání. Vystudovala malbu, jejím hlavním médiem je ale dlouhodobě kresba.

„Začala jsem restaurovat. Tam jsem ale byla od rána do večera. Vznikl ve mně takový přetlak, že vždycky když jsem přišla domů… malba je dost složitá, ale kreslit, to je rychlý záznam,“ vysvětlila v dokumentárním cyklu Umění v izolaci z produkce Kunsthalle Praha a Paměti národa.

Posouvá, co vidíme

Kreslila to, co ji celý den při práci obklopovalo: lešení, trubky, prkna, dráty. Ale i třeba hrnek nebo záclony. Předměty každodenního života, ale také jevy jako kouř nebo pohyb mořské hladiny, zakomponovala i do svých prostorových kreseb, tedy drátěných objektů.

„Vychází z toho, co vidíme, ale vždy to někam posouvá. Vytváří zvláštní spojení, věci, které nejsou ukončené, nemají hranu. Člověk musí velmi přemýšlet, kam to směřuje, propojovat vlastní paměť, představivost,“ podotýká kurátorka Helena Musilová.