Začíná písňová soutěž Eurovize, Česko vyslalo pop-folklorní Vesnu

Vesna tak naplňuje slogan letošní Eurovize, který hlásá „United By Music“, tedy v překladu „spojeni hudbou“. Britská veřejnoprávní BBC, která Eurovizi v Liverpoolu připravuje, tímto mottem odkazuje k jedné z původních myšlenek soutěže, která se poprvé konala v roce 1956.

Vedoucí kapely Patricie Fuxová už dříve uvedla, že Vesna chce v soutěži Eurovize reprezentovat nejen Českou republiku, ale také slovanství. Vedle tří Češek jsou členkami kapely Slovenka, Ruska a Bulharka a také v soutěžní písni My Sister's Crown zazní text ve více slovanských jazycích.

Video of Vesna - My sister’s crown (Acoustic version)

Šedesátý sedmý ročník odstartoval už na konci minulého týdne průvod s třpytivými rybami, obří nafukovací chobotnicí a žluto-modrou ponorkou v odkazu nejen na nejznámější liverpoolskou kapelu The Beatles, ale i na Ukrajinu a její národní barvy.

O vítězství budou usilovat hudebníci z celkem sedmatřiceti zemí. Dvacet finalistů vzejde ze dvou semifinále v úterý a ve čtvrtek. Na finále 13. května se k nim připojí ještě zástupci Francie, Itálie, Německa, Španělska a Británie, kteří mají své místo zajištěno automaticky. K těmto zemím se přidá letos ještě Ukrajina.

Česko skončí v top 10, odhaduje BBC

Česko v Eurovizi zatím nejlépe skončilo šesté, o úspěch se postaral před pěti lety zpěvák Mikolas Josef. Vesna má, alespoň podle BBC, šanci dostat se do první desítky. Server veřejnoprávní stanice soudí, že o umístění českého zástupce rozhodne scénické pojetí písně My Sister's Crown.

„Se slušným rozpočtem by si člověk dokázal představit, že jejich loutková taneční choreografie bude jedním z vrcholů večera,“ píše BBC. Data z platformy Spotify, sesbíraná od 25. března do 25. dubna, umisťují skladbu My Sister's Crown na jedenáctou příčku.