Eurovizi vyhrál Nizozemec, čeští Lake Malawi skončili jedenáctí

Kapela Lake Malawi se nikdy netajila svými zahraničními ambicemi. Už jejich první singl Always June představil Albert Černý akusticky v živém vysílání rádia BBC London. V květnu roku 2015 pak vydali nahrávku We Are Making Love Again. V témže roce Lake Malawi vystoupili na britském The Great Escape Festivalu v Brigtonu a singl Chinese Trees bodoval v hitparádě Audition Poll na Amazing Radiu.