Lights Off, Lights On. Čeští We Are Domi se ve čtvrtek představí v druhém semifinále Eurovize

video Rozhovor s kapelou We Are Domi před semifinále

Pořadatel soutěže popisuje kapelu We Are Domi jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce. Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, hrál v dresu Buffalo Sabres.

Letošní Eurovize se shodou okolností koná v PalaOlimpico, stejné hale, kde česká hokejová reprezentace, jejíž součástí byl i Dominik Hašek, vybojovala v roce 2006 olympijský bronz. „Lidi se nás ptají, jestli máme pocit, že to něco znamená. Doufám, že budu stejně dobře reprezentovat Česko jako táta, ale upřímně o tom tolik nepřemýšlím, je to spíš naše cesta, všichni rodiče chtějí, abychom my uspěli,“ dodává Dominika Hašková.

Tancovat, a zároveň plakat

Na kytaru v kapele hraje Casper Hatlestad, na klávesy Benjamin Rekstad, oba z Norska. Trojice se seznámila během studia na hudební škole v britském Leedsu. „Naši hudbu určitě ovlivňuje to, že máme jiné kulturní zázemí, máme rádi jinou hudbu,“ připouští Hašková. „Potřebovali jsme čas, abychom se naučili spolu tvořit, a postupně jsme se vypracovali k tomu, co od nás dnes můžete slyšet.“

Publikum v Turíně i diváci u obrazovek po celém světě od We Are Domi uslyší skladbu Lights Off. „Děláme muziku, aby si v ní každý našel to své, aby se cítil lépe nebo šťatnější. Ráda říkám, že naše písnička je o tom, jaké to je vyrazit ven, když prší, a tobě se chce tancovat, a zároveň plakat,“ přibližuje skladbu zpěvačka.