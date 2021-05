Některé země Eurovizi raději vyhrát nechtějí, říká historik pěvecké soutěže

První je diskvalifikace Běloruska s odůvodněním, že jejich příspěvek zesměšňuje běloruské protivládní demonstranty. Další kontroverze se týkala Ruska. Feministická píseň Russian Woman od interpretky Manizhy kritizuje také zažité představy o tom, co by žena měla dělat, jako rodit děti nebo se vdát. To vyvolalo nevoli ze strany konzervativců, ruských politiků a společnosti, včetně některých ruských organizací.

„Česká republika byla jednou z posledních evropských zemí, které do Eurovize vstoupily. Poprvé roku 2007,“ připomíná Vuletic. Do mezistátního písňového klání se ale zapojovali už Čechoslováci.

V minulém ročníku, který se konal v roce 2019 (v roce 2020 byla Eurovize kvůli pandemii zrušena), mířily výhrady zase mimo jiné na pořádající Izrael. Kritici tvrdili, že Izrael chce pořadatelstvím odvést pozornost od násilí v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

Loni měla premiéru hudební komedie Eurosong: Příběh skupiny Fire Saga. Hlavní hrdinové, popové duo, které chce dobýt eurovizní olymp jako kdysi ABBA, by pro svou zemi udělali vlastně lépe, kdyby nevyhráli. Vítězná země totiž musí pořádat další ročník, což je nemalý zásah do rozpočtu. Parodický snímek nemá podle Vuletice k realitě zas až tak daleko.

„Pro svoji knihu o Eurovizi jsem dělal průzkum a četl spoustu korespondence, kterou si v rámci soutěže vyměnily jednotlivé televizní stanice. Například na začátku osmdesátých let psala egyptská televizní stanice, že by se chtěla účastnit Eurovize. Žádali ovšem záruku, že soutěž nevyhrají, protože nechtějí hostit příští ročník. Takže toho se některé televizní stanice skutečně obávají a myslím, že to zohledňují i při výběru svých zástupců, kdy nevyberou příliš silného interpreta, aby nemuseli čelit možnosti, že budou muset uspořádat další ročník soutěže,“ upřesnil Vuletic.

Před začátkem letošního ročníku odpovídal i šéf české delegace Kryštof Šámal na otázku, jestli by Česko nebylo případným vítězstvím zaskočeno. Právě proto, že by se s ním počítalo jako s příštím pořadatelem.

„Myslím, že to po celém roce covidové pandemie může být zajímavý boost pro kulturu dané země. To pořádání není tak složitá věc jako olympiáda, takže myslím, že není zas čeho se tak bát, kdyby to dopadlo,“ uvedl Šámal. Nakonec na případné obavy ale nedošlo. Letošní tuzemský soutěžící – Ben Cristovao alias Benny Cristo – se do finále neprozpíval.