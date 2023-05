Sting vystoupí v Pardubicích, koncert bude jedinou zastávkou v Česku

Stingova hudba má kořeny v jazzu, který hrával ještě jako neznámý učitel z britského Newcastlu. Jazz si vychutnal později na sólové dráze, když na něj narouboval chytlavé melodie v raných albech The Dream Of The Blue Turtles či … Nothing Like The Sun.

V sousedním kraji Vysočina koncertoval nedávno kytarista Dominic Miller, který je se Stingem dlouhodobě spjatý. Natočil s ním první desku The Soul Cages v roce 1991. Na Stingově produkci se podílí nejen jako kytarista, ale i jako skladatel a aranžér. Millerův koncert se odehrál v dubnu v Humpolci na Pelhřimovsku.