Hity nejsou relikvie. Sting si upravil My Songs

Ve výběru nechybí třeba Roxanne, skladba, která před více než čtyřmi dekádami Stinga proslavila. Nazpíval ji ještě s kapelou The Police. V roce 2006 zařadil časopis Rolling Stone Roxanne mezi nejlepší písně všech dob a do síně slávy ji připsala i americká akademie, která uděluje ceny Grammy.

Mezi nejvýznamnější nahrávky hudební historie se skladba dostala v původní verzi ze sedmdesátých let, podle Stinga je ale nové aranžmá lepší. „Mám jiný hlas, silnější. A také styl, jakým se dnes nahrávají bubny, je úplně jiný než ten ze sedmdesátých nebo osmdesátých let,“ upřesnil coby host show Jimmyho Fallona.

Na album My Songs vybral Sting celkem patnáct svých hitů. Mimo jiné i třeba Desert Rose, Englishman in New York nebo Shape of My Heart.