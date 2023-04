Nechtěli jsme, aby byly moc „žbirkovské“, říká David Žbirka o Posledných vecech svého otce oceněných čtyřmi Anděly

David Žbirka navíc vedle převzetí sošek během večera zazpíval – za doprovodu někdejší kapely Mira Žbirky – singl roku 2022 Nejsi sám. Na albu je tato píseň duetem otce a syna, i když původně to tak být nemělo.

„Byly to smíšené emoce. Na jednu stranu jsme byli rádi, že se to podařilo, na druhou stranu nám bylo líto, že tam Meky není,“ sdílí Kateřina Žbirková pocity, které ji při slavnostním vyhlašování vítězů cen Anděl provázely.

Video of Miro Žbirka - Nejsi sám feat. David Žbirka

Krásné i smutné

Podobně neplánovaně se David dostal k produkci alba Posledné veci. „Byla to první deska, kterou jsem produkoval pro někoho jiného,“ přiznává David, sám muzikant a skladatel. „Nejtěžší bylo se naučit pracovat s různými polohami, v nichž táta skládal, a žánry, které by se k písničkám hodily. Byla to velká škola,“ oceňuje. Původně vystudoval film, režíroval mimo jiné několik videoklipů svého otce.

Snahou podle Davidových slov bylo posunout zvuk novinky jiným směrem od předchozích desek. „Aby každý song byl pojatý jinak, než by se dalo očekávat, takže jsme vynechali písničky, které nám přišly moc ‚žbirkovské‘, i když i to na desce je, ale chtěli jsme, aby to mělo modernější sound,“ shrnul. David album dokončoval společně se svým spolupracovníkem Patrickem Jamesem Fitzroyem v londýnských studiích Konk.

Producentskou roli už od začátku v projektu zastávala Kateřina Žbirková. Vdova po zpěvákovi přiznává, že dokončování alba po Žbirkově smrti bylo pro ni i syna těžké. „Ale myslím, že mi to i pomohlo překlenout dobu bez Mekyho, že jsem s ním duševně pořád byla,“ přiznává zároveň.

Rodinná spolupráce pokračovala nedávno při přípravě videoklipu k písni Jako Boh. Natáčel se částečně v pražské Lucerně, kde se Žbirka se svou ženou seznámili. „Je to krásné i smutné,“ říká Kateřina Žbirková, která se v klipu také objeví.