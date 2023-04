Ceny Anděl ŽIVĚ: Dvě sošky už má poslední album Mira Žbirky. Do Síně slávy vstoupil Zdeněk Svěrák

Video of SOČR & Štěpánka Balcarová: Life and Happiness of Julian Tuwim

Do Síně slávy vstoupil Zdeněk Svěrák

Do Síně slávy uvedly ceny Anděl scenáristu, dramatika, cimrmanologa, ale také textaře Zdeňka Svěráka. „Je pro mě celoživotní kulturní konstantou, provázel mě celý život, mnohokrát mě pobavil a poučil,“ řekl prezident Petr Pavel, který přišel laureátovi ocenění předat.

Svěrák je podepsán pod skladbami Není nutno, Dělání, Severní vítr, Holubí dům nebo Já se vznáším. „Voskovec s Werichem měli pravdu, že život je jen náhoda. Kdybych náhodou nepotkal Jaroslava Uhlíře, tak tady nestojím, protože bychom nenapsali tolik písniček. Kdyby někteří kolegové chtěli vědět, jak se to dělá, je to zcela jednoduchá: když každý rok složíte deset a vydržíte třicet let jako my, tak je to tady,“ poradil při vstupu do Síně slávy Svěrák. Je prvním textařem, kterému se tohoto čestného ocenění dostalo.

Slavnostním ceremoniálem provází herec Kryštof Bartoš. Část nominovaných umělců na cenách také přímo vystupuje.