Městské divadlo Brno objevilo pro tuzemské publikum Hvězdu v pasti

Jako svůj autoportrét i karikaturu stvořil Coward hlavního hrdinu hry – miláčka londýnského publika Garryho. Nenapravitelný sukničkář bere život jako zábavnou hru, postupně si ale život začne hrát s ním, stejně jako ženy, kterými se obklopuje. Hvězda se dostává do pasti.

Garry totiž před odjezdem na turné do Afriky musí vyřešit řadu vztahových komplikací. „Mám pocit, jako by ta hra byla napsaná o mně,“ přiznává představitel Garryho Igor Ondříček. „Ne že bych takový úplně byl, jen bych si chtěl někdy něco takového dovolit v civilu, ale vrozený stud vám to nedovolí.“

Herec, který nepřestává hrát

Jako odvrácená tvář slávy se v Garryho příběhu ukazuje pomíjivost a vnitřní osamělost. „Každý herec řeší autentičnost. Kdy je to skutečně on sám, a kdy něco hraje. Garry se snaží být neustále sám sebou a na nikoho nic nehrát, ale pořád na všechny něco hraje,“ dodává režisér inscenace Mikoláš Tyc.

Coward sice napsal komedii z prostředí umělecké smetánky předválečného Londýna. Témata marnotratnosti, nenaplněné lásky a nezastavitelného stárnutí jsou ale nadčasová. Sám autor roli Garryho hrál v různých nastudováních po dvacet let, kromě něho se na jevišti Garrym stali i třeba Peter O'Toole nebo Ian McKellen.