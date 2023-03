Festival Jeden svět vyúčtoval Cenu bezpečí. Platí ji devítiletý voják z Ugandy i novinář Kuciak

Z tuzemských filmařů na festivalu svůj film představí například Veronika Stehlíková či Mikoláš Arsenjev. Stehlíková ve snímku Naděje až do konce nahlíží do života čtyř lidí, jimž zasáhla do života amyotrofická laterální skleróza (ALS). Arsenjev pod názvem Po prolomení ticha nabízí intimní portrét Marie-Luisy Purkrábkové, spoluzakladatelky iniciativy Ne!musíš to vydržet, která upozorňuje na sexuální obtěžování a zneužívání moci na českých uměleckých vysokých školách.

V premiéře bude uveden také dokument Kuciak: Vražda novináře, v němž se americký investigativní reportér a režisér Matt Sarnecki zabývá soudním procesem v případu zavražděním slovenského žurnalisty a jeho snoubenky.

Virtuální realita a filmové pitvy

Novinkou je soutěžní kategorie pro VR filmy. Podle dramaturgyně záměrem soutěže není upozornění na nové technologie v kinematografii, ale společenským dopadem, jaký může virtuální realita mít zapojením diváka.

Vedle projekcí jsou plnohodnotnou součástí Jednoho světa také diskuse s tvůrci a odborníky. „Promítané filmy nabízejí různá témata a je důležité o nich s diváky poté ještě mluvit. Vedle diskusních panelů a konfrontačních debat máme i komorní debaty, kde budou hosty samotní diváci a divačky, anebo filmové pitvy zaměřené na to, jak styl režiséra či režisérky ovlivní to, jak diváci téma vnímají,“ upozornila dramaturgyně.

Jeden svět při zahájení předá lidskoprávní cenu Homo Homini. Letošním laureátem je momentálně vězněný venezuelský aktivista Javier Tarazona, který pomáhá svým spoluobčanům bránit se proti porušování lidských práv ze strany státu a neregulérních ozbrojených skupin.