Odplouvá ze mě testosteron, říká Vladimir 518. Lidstvo ale považuje za příliš agresivní

Letos se mimo jiné vydal na antipouť, jak ji sám nazval, z Prahy do Brna. Čtrnáct dní šel pěšky podél dálnice D1. „Chtěl jsem se zpoza plotu podívat, jak fungujeme,“ vysvětluje.

„A uvědomil jsem si, že jedna z největších hodnot, které v životě mám, je čas. Mít čas si sednout a dva dny se koukat na řeku a přemýšlet. Anebo k dálnici. Je to vlastně obrovský luxus a ten luxus spočívá v tom, že člověk může právě analyzovat to, co se s ním děje. Vystoupit sám ze sebe, vystoupit klidně z civilizace a dívat se na to zvenku.“

Myslíme si, že všechno slouží jenom nám, říká

Odstup mu potvrdil, že lidstvo se vůči přírodě chová bezohledně. Dálnici D1 vnímá Vladimir 518 jako symbol takového chování. „Prostě si myslíme, že můžeme takhle rozčísnout krajinu vejpůl, že všechno slouží jenom nám. Města fungují jako termitiště, která ovládáme, mezi nimi jsou dopravní linie, kde si vozíme zboží a těla,“ popisuje.

Samozřejmost, s jakou se lidé pasovali na vrchol hierarchie, se mu nelíbí, i když možná nejde takový přístup úplně zastavit. „Chtěl bych v životě udělat něco pro to, aby se lidi jako já nebo možná mnoho dalších vydali jinou cestou, abychom přemýšleli o tom, že by třeba bylo fajn, abychom nedominovali tak strašně agresivně,“ uvítal by.