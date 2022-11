Sbírka spoluzakladatele Microsoftu vynesla v aukci 1,5 miliardy dolarů. Půjdou na charitu

Paul Allen zemřel v roce 2018. Patřil stejně jako druhý zakladatel Microsoftu Bill Gates k magnátům, kteří se rozhodli značnou část svého jmění věnovat na dobročinné účely. Svou sbírku budoval desítky let a v závěti stanovil, aby výtěžek z prodeje putoval na charitu.

Aukce nazvaná Visionary (Vizionář) se koná v New Yorku a rozdělena je do dvou dnů. Sbírku tvoří mistrovská díla tvůrců od renesance až po současnost. Do exkluzivního klubu děl prodaných v aukci za více než sto milionů dolarů (2,4 miliardy korun) se první den dostalo pět obrazů.

Rekordy i pro Seurata, Cézannea či Gogha

Nejdráže prodanou položkou prvního dne se stalo plátno impresionisty Georgese Seurata s názvem Modelky z roku 1888, za nějž nový majitel vydal 149,24 milionu dolarů (3,6 miliardy korun) včetně poplatků. Obraz Paula Cézannea Hora Sainte-Victoire se s prodejní cenou 137,79 milionu dolarů (3,4 miliardy korun) stal novým nejdráže prodaným obrazem francouzského malíře.

Prodejní rekordy prolomily také Kvetoucí sad od Vincenta van Gogha (117,1 milionu dolarů, tedy 2,9 miliardy korun), olejomalba Mateřství od Paula Gaugaina (105,73 milionů dolarů, v přepočtu 2,6 miliardy korun) a plátno Březový les namalované Gustavem Klimtem (104,5 milionů dolarů, respektive 2,5 miliardy korun).