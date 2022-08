Průměrný český sběratel umění je muž, který obraz koupí kvůli emociální hodnotě, ukázal průzkum

video Co ukázal průzkum českého sběratelství?

Odpovědi načrtly portrét průměrného českého sběratele. „Umění kupuje více než pět let, častěji jde o muže než o ženu. Nakupuje nejvíce malby, a to několikrát za rok. Za jedno dílo utratí většinou do padesáti tisíc korun. Díla zpravidla neprodává,“ představuje průměrného sběratele Art+.

Sociální status či rodinné zázemí sice v rozhodnutí stát se sběratelem roli hraje, ale oproti ostatním motivacím celkem podružnou. Hlavním impulsem je zájem o umění a osobní vztah k němu. Průzkum ukázal, že k nákupu sběratele nejčastěji vede emociální hodnota díla nebo snaha ucelit existující sbírku. „Potřebuji mít jak v knihovně, tak na zdech díla, která zpochybňují, jak se díváme na svět, a vyvolávají otázky,“ říká například sběratel Pavel Brož.

Krize nahrává investicím do umění

Až druhotnou motivací pro současné sběratele je nákup uměleckého díla jako investice. K tomu se hlásí spíše ti, kteří umění kupují kratší dobu. „Velká část sběratelů vstoupila na trh teprve v posledních letech, jejich motivací je primárně obrana proti inflaci nebo další investiční motivace,“ souhlasí galeristka Valerie Dvořáková, jež se na průzkumu podílela.

Investice do umění podle ní při finančních krizích rostou. „V souvislosti se vším, co se teď děje, covidem, Ukrajinou, inflací, zdražováním energií, přišla řada nových zájemců, pro které možná je ten prvotní motiv finanční,“ všímá si i sběratel Brož. „Ale myslím, že i v těchto případech se stane, že koupíte první, druhé, třetí dílo – a najednou se na to začnete dívat jinak, než koupil jsem za sto, prodám za dvě stě,“ usuzuje.