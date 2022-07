Točíme jen to, co se stalo nebo může stát, říká režisér dokumentu o pražské přírodě

„Točíme jenom to, co se skutečně stalo nebo může stát, nikdy si nevymýšlíme,“ tvrdí režisér Jan Hošek. Se svými kolegy zachytil kamerou desítky „tajných obyvatel“ české metropole. Hlavní role svěřil čtyřem zvířecím hrdinům.

Mufloni v nemocnici, tajemný plch

Diváci mohou sledovat život stáda muflonů, kteří byli v minulém století vypuštěni do Kunratického lesa. „Zabrali“ ale i park v areálu přilehlé Thomayerovy nemocnice. „Asi by nebyl problém muflony vytlačit, ale to nemocnice neudělala, moudře usoudila, že přítomnost zvířat má docela blahodárný vliv na psychickou pohodu pacientů a rekonvalescentů,“ oceňuje Hošek.

Zatímco na muflony není těžké narazit, další z hrdinů – plch velký – žije poměrně tajemným životem nočního zvířete. Narazit na něj lze jen na vrchu Petřín. Filmaři sami neměli jistotu, jestli se jim přání plcha natočit vyplní.

Při filmování nenápadných sousedů Pražanů hrála sice náhoda svou roli, základem ale byla důkladná příprava a spolupráce s odbornými poradci. „Ale samozřejmě se zvířaty je ta potíž, že scénář nečtou,“ poznamenává Hošek.