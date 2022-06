Festival Struny podzimu se mění na Prague Sounds. Oslaví i osmdesátiny Jiřího Stivína

Stivín oslaví svoje osmé kulatiny koncertem 19. listopadu v Rudolfinu a poblahopřát mu přijdou další osobnosti české hudby. „Už třicet let pořádám tradiční podzimní koncert k poctě patronky muzikantů svaté Cecílie a v podobném duchu se ponese i tento festivalový večer. Sice shodou okolností oslavím kulatiny, ale nečekejte žádné nakašírované ceremoniály, při kterých je vše naplánované na vteřinu. Slavit totiž budeme jak jinak než hudbou – starou, novou i jazzovou. A především pak improvizací, bez které si život nedokážu představit,“ sděluje Stivín.

Festival zahájí 23. října ve Velkém sálu Lucerny americký band Snarky Puppy, ověnčený loňskou Grammy za album Live at the Royal Albert Hall. Mandolínový virtuos, zpěvák a skladatel Chris Thile zavítá do Prahy se svým intimním sólovým recitálem, v němž zazní bluegrass, blues, ale i sonáty a partity J. S. Bacha. Odložená festivalová premiéra čeká na berlínské průkopníky akustického techna Brandt Brauer Frick Ensemble, kteří na Prague Sounds zahrají v rozšířeném, plně akustickém obsazení.

Britský úkaz Ghostpoet s jedinečnou hudební a literární vizí se na festival vrátí už jako etablovaný umělec, aby představil svoji nejnovější tvorbu. Makaya McCraven pak ve svých kompozicích organicky mísí prvky jazzu, hip hopu a avantgardy. Britská soulová hvězda Laura Mvula se po úspěšné festivalové premiéře s Filharmonií Brno v roce 2019 představí se zbrusu novým repertoárem z alba Pink Noise.