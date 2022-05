Muzea slaví svůj svátek. Návštěvníky žádají, ať dobrovolné vstupné věnují Ukrajině

Za výzvou stojí Český výbor ICOM (International Council of Museums – Mezinárodní rada muzeí), která oslavy zastřešuje. Přispívat lze libovolnou částkou na transparentní účet či prostřednictvím QR kódu. Účet bude funkční i po akci, přispět tedy může kdokoliv bez ohledu na účast.

„Bohužel, na Ukrajině moc slavit v muzeích nemohou,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. „A my prosíme návštěvníky, ať pošlou drobné dobrovolné vstupné.“

Národní muzeum sbírku navíc podpoří 18. května i benefičním večerem Hvězdy září pro Ukrajinu. Komponovaný večer nabídne ukázky klasické i moderní ukrajinské kultury.

Na Mezinárodní den muzeí se také každoročně váže Festival muzejních nocí, kdy kulturní instituce prodlužují otevírací dobu až do nočních hodin. Do letošní akce se přihlásilo přes šest set institucí ze 178 měst, zapojí se v různých termínech. Festival zahájí muzejní noc 20. května v Českém Těšíně. Ponocovat po celém Česku bude možné do poloviny června.