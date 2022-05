Pražský výběr si zopakuje opulentní Symphony Bizarre, Kocáb sestříhal záznam pro kina

Hudebně i vizuálně opulentní show, kterou Pražský výběr oslavil čtyřicet let od svého vzniku, se připravovala rok. Zachytilo ji pětatřicet kamer. „Je to raritní koncert Pražského výběru s Českým národním symfonickým orchestrem. Pro třináct tisíc lidí v O2 areně,“ upozorňuje Kocáb, který Pražský výběr v roce 1976 spoluzaložil a byl i při obnovení činnosti kapely po rozpadu v roce 2006.

Připravují se dokumenty o Pražském výběru i Kocábovi

„Říkali jsme si: bude to taková labutí píseň. Mělo by to zůstat jako vzpomínka na to, co Pražský výběr byl. Na druhou stranu nás to zase rozjelo, pořád hrajeme, takže možná ještě nějaký koncert v O2 areně uděláme,“ neodmítá Kocáb možnost, že by se podobně velkolepé show jako v roce 2016 fanoušci kapely ještě mohli dočkat.

Jisté je, že Pražský výběr se do kin dostane minimálně ještě jednou, vzniká totiž – tentokrát už klasický – dokument o této rockové legendě. Michael Kocáb slibuje cestu od začátků v Újezdu nad Lesy po koncert s Rolling Stones. „Je to trošku sebeoslavné, ale každý by měl ze svého života vydat nějakou zprávu a myslím, že si to ta kapela zaslouží,“ říká Kocáb.

Navíc je sám protagonistou dokumentu, který o něm připravuje Olga Sommerová. S názvem Michael Kocáb – rocker versus politik.