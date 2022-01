„Nejhlubší emoce nelze říci slovy.“ Anestezioložka napsala taneční drama o transplantaci srdce

Anestezioložku Milanu Pokornou inspirovala k taneční inscenaci jedna dramatická noc ve službě. „Ale nesnažte se v tom díle najít konkrétního pacienta, protože jsem všem postavám změnila identitu, změnila jsem časovou posloupnost i okolnosti, za kterých se události staly,“ podotýká Milana Pokorná.

Inscenace vypráví příběh Eriky a Sebastiana, kteří se potkali při studiu na vysoké škole, jejich cesty se ale poté rozdělily. Sebastián svou bývalou lásku ze studií naposledy spatří v nemocnici – jako lékař a člen transplantačního týmu. Erika po dopravní nehodě leží na JIP.

„My obyčejní anesteziologové se do péče o dárce dostáváme naprosto nahodile, obvykle o nočních směnách, není to pro nás úplně rutina. Jestliže se u pacienta diagnostikuje mozková smrt a je to pacient zdravý, mladý, tak se může stát, že se stane dárcem orgánu,“ podotýká Milana Pokorná. To se ve skutečném i skutečností inspirovaném příběhu stalo, srdce mladé Eriky dál bije v těle jiného člověka.

Slova jsou málo

Emocionálně silný příběh v sobě lékařka nosila podle svých slov více než čtvrtstoletí. „Ale neměla jsem odvahu pustit se do něčeho, co jsem nestudovala, připadalo mi to nepatřičné. Až v roce 2018, když jsem o tom stále přemýšlela, řekla jsem si: tak teď, nebo nikdy. A rozhodla jsem se, že ten příběh napíšu,“ přibližuje, jaká byla cesta od událostí, na které nemohla zapomenout, k jejich divadelní podobě.

Dlouho přemýšlela, jak silný zážitek sdělit. Nakonec se rozhodla pro taneční představení. „Ty nejhlubší emoce nejdou říci slovy, ale hudba a tanec je jsou schopny vyjádřit,“ je přesvědčena. K realizaci oslovila choreografa Richarda Ševčíka, který se ujal i režie a zároveň ztvárnil Sebastiana, v alternaci s Justinem Rimkem. Hudbu složili Jan Rejent a Pavel Lochman.