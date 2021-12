Komiks Davea McKeana ostraňuje klece i česky, podnětem byla fatva nad Rushdiem

Činžák, který postavil Dave McKean, obývají malíř, spisovatel a hudebník. Mnohovrstevnatý román nahlíží do jejich životů očima kočky za oknem i z pohledu božské bytosti v jejich hlavách. Vznikla tak úvaha o umění, Bohu a také klecích, jimiž se dobrovolně omezujeme.

„Hodně mě zajímá víra a nevíra. V co chceme věřit, a v co ne, co nás motivuje, co nás udržuje v pohybu, co nás ráno zvedá z postele, co nás nutí tvořit. A také mě hodně zajímá způsob, jakým reální lidé mluví a hýbají se,“ říká autor.

„V mnoha komiksech mi lidé nepřipadají jako skuteční lidé. Jsou to spíš divné ikony, které mluví velice didaktickým, pedantickým způsobem a používají zvláštní gesta. Nepřijde mi, že by to odpovídalo tomu, jak reální lidé doopravdy mluví. A to jsem chtěl do této knihy dostat.“

Věřím ve svobodu projevu

Klece připravoval v době, kdy se do klecí postavených náboženským radikalismem dostal Salman Rushdie. Jeho Satanské verše rozlítily muslimy, íránský duchovní vůdce nad ním vynesl prostřednictvím fatvy rozsudek smrti a spisovatel se musel skrývat. Podobnou situací si prochází i jedna z postav komiksu.