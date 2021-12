Prásknul jsem na sebe trošku víc, zjistil Xindl X na Terapii

„Najednou se promění okolnosti a člověk začne vnímat trošku jinak, přemýšlet o jiných věcech. Na předchozích deskách jsem vždycky tepal do dění kolem sebe, ať už do politiky nebo do konzumní společnosti, byly to spíš protestsongy o lidech okolo. Ale mám dojem, že tady jsem začal víc psát o sobě, aniž bych si to nutně uvědomoval v momentě, kdy ty písničky vznikaly, až když jsem je vedle sebe vyskládal, tak mi došlo, že na téhle desce jsem toho na sebe prásknul trošku víc.“

Upozorňuje ale, že novinka není o koronaviru, i když název desky nebo tituly některých písní by to mohly naznačovat. „První jsem napsal píseň Něco je ve vzduchu, která vznikla z určitého pocitu sounáležitosti v nouzovém stavu, že když všechno jde do kytek, že lidé se umí semknout,“ říká. A připouští, že při současné, už několikáté vlně by refrén „Něco je ve vzduchu, co nás spojuje“ zněl spíše „Něco je ve vzduchu, co nás rozděluje“. Věří prý ovšem, že stále platí první verze, jen si toho lidé přes současné rozdělení nevšímají.

Mám problém s hudební anketou, ze které se stane politická kampaň

K rozdělujícím činitelům patřila, přinejmenším na hudební scéně, v poslední době také anketa Český slavík. Soutěž v popularitě založenou na hlasování diváků po čtyřleté pauze obnovil podnikatel Karel Janeček. Přímý přenos využil k apelu, aby lidé nepodléhali tlaku na očkování dětí proti covidu-19.

„Nemám dojem, že by ta anketa byla zásadním způsobem vypovídající, protože tam z mého pohledu hlasuje strašně malé množství lidí. Ale s tím nemám problém, hudba dostává v televizích poměrně málo prostoru a je fajn, když lidé můžou slyšet muziku i jinde, než že se za ní vydají na festival. Ale mám s tím problém v momentě, kdy se něco vydává za hudební anketu, a místo toho se z toho stane něčí politická kampaň. Někoho, s kým třeba interpreti nemají žádnou vazbu a normálně by jeho politickou kampaň nepodpořili,“ přidává svůj názor Ládek.

StarDance mě zkazila

Terapii považuje za svoji nejmelodičtější desku, k níž se od svých rapových začátků posunul. S vydáním alba vypustil také videoklip k písni Lovec perel, kterou prý složil pro svou manželku. V klipu se ale na loďce plaví s tanečnicí Natálií Otáhalovou, s níž má společnou i účast v soutěžní show StarDance. Na parketě se diváky snažil zaujmout v minulém ročníku.