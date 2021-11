„Zase chleba se sardinkami?“ předstíraly židovské děti před Červeným křížem. Poté zamířily na smrt

A aby dojem nekazili staří a nemocní, odvezli z přelidněného města více než sedm tisíc obyvatel do Osvětimi. Němci v upraveném ghettu pořídili ještě záběry do propagandistického pseudodokumentu známého pod názvem Vůdce daroval Židům město.

„Po letech jsme Červený kříž konfrontovali v kibucu, řekli, že by to rušilo válečné tažení. Oni to prostě přijali, že se Židům daří dobře, mnohem líp než některým Němcům v Německu,“ podotýká Eva Erbenová, která po komunistickém puči odešla do emigrace a zakotvila v Izraeli.

„Některé děti dostaly příkaz, aby se v tu a tu dobu dostavily ve svátečních šatech. Na rohu dostaly krajíc chleba namazaný sardinkami, do kterého nesměly kousnout, a teprve když přešel tehdejší velitel Terezína Rahm, tak musely říct: ‚Onkel Rahm, schon wieder Sardinen?' – ‚Strýčku Rahme, už zase sardinky?', jako by už toho měly plný nos. Většina jich odešla příštím transportem do Osvětimi, aby nikdo nemohl nic říct,“ přidává další ze scén pamětnice Eva Erbenová.

Delegace do zkrášleného Terezína vstoupila 23. června 1944. Vedle zástupce Mezinárodního výboru, Švýcara Maurice Rossela, do ní patřili také Dánové Frants Hvass a Juel Henningsen, zástupci protektorátního gestapa a německého ministerstva zahraničí nebo například protektorátní ministr Emanuel Moravec. A také židovský starší Paul Eppstein.

Však se brzy sejdete

Holocaust ale jejich svědectví nezastavilo. Na podzim 1944 zamířilo z Terezína do Osvětimi zhruba osmnáct a půl tisíce lidí. Přežilo jich jen 1574. „Válka se blížila ke konci a Terezín už ztratil svoji funkci. Nebylo co předstírat,“ vysvětluje Helga Hošková-Weissová. Na odjezd z ghetta se prý dokonce těšila, odjížděla s maminkou o pár dní později než otec a obě doufaly, že se rodina zase shledá. Neshledala.

Místo přivítání s tatínkem ji, stejně jako mnohé lidi po zastavení vlaku u osvětimské rampy, čekal šok z prvního dojmu. Noví příchozí zas a zas odmítali uvěřit tomu, že továrny, na které se dívají, jsou určeny k likvidaci lidí.

„Někteří úplně padali z dobytčáků, na rampě osobně Mengele určoval, kdo půjde na levou a kdo na pravou stranu. Tam mě oddělili od maminky. Nevím, co mě to napadlo, já jsem k němu šla a řekla jsem: ‚Kann ich mit meiner Mutter gehen?' (Můžu jít se svou matkou)? A on mi na to odpověděl: ‚Ihr kommt ja ehr zusammen', že se brzy sejdeme. Taky mi mohl říct: ‚Also geh!' (Tak jdi!). Takže mně paradoxně zachránil život,“ vrací se do osudového okamžiku Jana Dubová.

Když přijely podzimní transporty, byl Pavel Werner v Osvětimi už několik měsíců. Na rozdíl od příchozích věděl, co se v táboře děje. Jeho úkolem bylo přepravovat po lágru materiál, dostal se tak i do míst, kam jiní přicházeli bez možnosti návratu.

Popisuje, co viděli před vstupem do plynových komor: „Po stranách byly lavice, nad nimi háky na pověšení šatů. Každý hák měl číslo. Každému, kdo se svlíknul, ještě hoši ze Sonderkomnanda, to měli samozřejmě přikázané, říkali: ‚Pamatujte si to číslo, až vyjdete z koupele ven, abyste věděli, kde máte šaty.' Takže lidé, kteří přijížděli, vůbec netušili, kam jdou.“

Děti nám házely lžíce, věděly, že jdou do plynu

Příchozí z Terezína, kteří byli v selekci posláni na stranu znamenající život, byli odvedeni do sprch – skutečných. „Pak nás vyhnali a běželi jsme kolem okýnek a z každého něco vylítávalo. Z jednoho boty, z druhého sako, z třetího košile. Když jsi to chytil, tak jsi to měl. Když jsi nechytil boty, tak jsi byl bosý. A to ses zranil hned první den, do toho se dostala sepse a během tří čtyř dnů po sepsi každý zemřel, to se nedalo vyčistit,“ líčí Felix Kolmer.

Další lekce osvětimské reality následovala hned po příchodu do lágrového baráku: „Přišel za námi kápo, řekl: ‚֥Tady jste v nejlepším táboře, který existuje, když budete bezpodmínečně poslouchat, tak máte možnost nějakou dobu tady žít.' A pak vzal jednoho starého člověka a umlátil ho k smrti. To nám ukázal ‚tohle vám budu dělat, když mě nebudete poslouchat'.“

Pro Jana Ročka byl jedním z nejnepředstavitelnějších okamžiků v Osvětimi paradoxně naopak ten, kdy vězni pomáhali druhým. „Nádobí bylo úmyslně rozbité. Oprýskané lavory a nočníky jsme měli v několika lidech dohromady a neměli jsme lžíce, museli jsme chlemtat jako zvířata. Jednou jsme byli zavření v našem baráku, okolo vedli skupinu dětí. Byly tam už nějakou dobu a věděly, že je vedou do plynu. Odhazovaly svoje lžíce, protože věděly, že už je nebudou potřebovat, abychom je našli a mohli je použít. Deseti-, dvanáctileté děti.“

„Co jste udělaly, že jste ve vězení?“

Lidé, kteří nebyli v Osvětimi hned zavražděni, byli určeni k práci. Měli posloužit jako otroci, a pokud nezemřou vyčerpáním, čekala je smrt později. Tisíce Židů z českých zemí tak od poloviny roku 1944 pracovaly v lágrech a továrnách po celé Říši. Nacisté nejlevnější pracovní síly využívali do poslední chvíle.