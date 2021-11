Hitlerův „dárek“ Židům

O nacisitické filmové propagandě v pořadu Historie.cs z 21. března hovořili archivářka Eva Strusková, filmová historička Nataša Drůbková a dokumentarista Pavel Štingl. Moderoval novinář a publicista Vladimír Kučera.

Na toto natáčení jsem docela připravoval, a pořád jsem odsouval, že se podívám na ten film o tom, jak Hitler dal Židům město. Upřímně řeknu, že se vcelku vyrovnám se záběry Američanů, které pouštěli po válce. Těch nebohých lidí, těch velkých očí, těch vyhublých tváří, těch buldozerů hrnoucích mrtvoly. Ovšem film Vůdce daroval Židům město mi připadal mnohokrát zrůdnější a zcela mě rozhodilo, když jsem tam viděl ty lidi, kteří musí hrát štěstí. A nejhorší je, že to pro ně možná v té chvíli pocit štěstí i byl, že se najednou mohou chovat jako dřív.

Jak vůbec mohla někoho taková zrůdnost s touto propagandou napadnout?Strusková: Je nutno to vidět v kontextu Terezína coby vzorového ghetta a toho, co si od něj SS slibovalo. Ten film měl původně vzniknout a přijít do úplně jiné doby a měl být využíván k propagandistickým účelům. Nicméně Aktualita tento záměr sabotovala a film odevzdala až téměř na konci války.

Drůbková: Ředitel Aktuality Karel Pečený, který na tom filmu spolupracoval, byl po válce souzen jako kolaborant a tehdy se hájil, že dokončení filmu sabotoval. To je možné. Přesto je divné, že film půl roku ležel v Aktualitě, dokončen byl v březnu 1945. V té době už si nikdo nemyslel, že by to byla propaganda pro třetí říši. Muselo být něco jiného. Zajímavé je, že ten film ukazuje něco, co nikdy nebylo. A ukazuje to, co si všichni přáli, aby koncentráky nebyly. A to tehdy přáli hlavně němečtí pachatelé.

Je to zajímavá psychologická změna. Tím filmem si sami chtěli vsugerovat, že to možná nebylo všude tak hrozné jako Osvětimi, v Treblince, v Majdanku atd. V Čechách to asi nebylo tak strašné.

Terezín sice nebyl vyhlazovací tábor, ale byla to cesta do něj.

Drůbková: Právě! Navíc k tomu to udělat zneužili protektorátní firmu.

Štingl: Vrátím se k tomu, jak vlastně mohla ta lež jít do takových dimenzí. Je samozřejmě trochu filozofická otázka, je-li lež měřitelná. Jakmile se začne lhát, má to nekonečný rozměr.

Když někdo například někdo obdivuje strukturu StB a to, jak dokázala všechno obepnout, říkám na to, že nejde o nic jiného než o práci s určitými základními principy mezilidských vztahů. Nacistická propaganda se vším kontextem (není to jen goebbelsovská propaganda, ale také celá psychologie RuSHA, přesidlovací úřad SS) se velmi často dopouštěla argumentů, které měla „na pak“. Lidické děti odvezou někam do Lodže, nechají je tam měsíc bydlet někde na betonu, mezi tím korespondují, jestli je jako nežidovské děti fakt mají zabít. A než je odvezou do Chelmna, nechají je napsat kartičky svým tetám v okolních vesnicích, aby byl jako klid. Pro mne to je vrcholný akt profesionálního udržení pořádku. Ostatně Eichmann se u soudu v Jeruzalémě obhajoval tím, že byl jenom profesionál a odváděl jakousi profesionální práci.

Oni věděli, že všechny lágry jsou úplně neobhajitelné. Ale měli ještě ten Terezín, z kterého se ta ozdravovna tak trošku udělat dala. Jsem přesvědčen, že většina lidí z té Aktuality nevěděla, do čeho jde a co z toho vyleze.

Strusková: Když přijeli do Terezína, viděli scénu, kterou v dobré víře nainscenoval režisér Gerron. Ale nefungovalo to. Na jedné straně byli židovští vězni, na druhé straně lidé z Aktuality, kteří tam měli točit film. Začátky natáčení byly tedy velmi nepříjemné pro obě strany. Nakonec Karel Pečený vymohl, že může s židovskými vězni, delegovanými na to natáčení, mluvit.

Jinak k samému vzniku toho filmu, k zadání je celá hypotéz celá řada. Kromě zmiňované možnosti je tu možnost další: víme, že Hans Günther( šéf Ústředního úřadu pro uspořádání židovské otázky na území Protektorátu Böhmen und Mähren) přišel do Aktuality se záměrem natáčet film už v prosinci 1943. Uzavřel s Aktualitou dohodu o filmové zakázce, šlo o natáčení v Terezíně. Patrně to souviselo s akcí zkrášlování Terezína. V červnu 1943 přijel totiž do Terezína mimo jiné Eichmann a rozhodl dát celé město trochu do pořádku, že by mělo sloužit a že by se tam mohla pozvat delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže. To se stalo, ovšem až v červnu následujícího roku. Do té doby probíhalo ono zkrášlování Terezína. Takže když přijeli v srpnu 1944 filmaři, Benjamin Murmelstein prohlásil, že je to připravené. Ta akce, která probíhala pro delegaci Mezinárodního červeného kříže, byla totiž také velká inscenace, lež.

Komu to chtěli předvést? Tedy kromě toho Červeného kříže?

Drůbková: Především to chtěli asi dát Červenému kříži: ukázali jim krásný Terezín a tento film měl být na památku. To se ale nepodařilo. Aktualita nejdříve natočila v lednu 1944 takzvaný probefilm - příjezd holandského transportu do Terezína. Film byl pak poslán do Berlína, kde byl odmítnut a zřejmě zničen.

Teprve poté byl natáčením pověřen Kurt Gerron, berlínský entertainer, režisér a také zpěvák. Zpíval Mackieho Messera, hrál například s Marlene Dietrich. A když se jako vězeň objevil v Terezíně, asi dostal prostě příkaz natočit ten film, aby to vypadalo jako pohoda.

Taková terezínská idyla. Co mu za to slíbili? Zdá se mi totiž protismyslné něco sám proti sobě, což tomto případě dělal.Drůbková: Gerronovi se nemuselo nic slibovat. Přeživší z Terezína vzpomínali, že byl úplně šťastný, že mohl zase režírovat. Nevím, ale myslím, že žádný slib nebyl.

Slyšel jsem, že mu slíbili, že s rodinou nepojede…

Strusková: Myslím, že žádný takový dokument neexistuje, je to fáma. Fakt je, že všichni, co se toho filmování účastnili, se domnívali, že když budou zachyceni na filmu, pojišťují si tím svoje setrvání v Terezíně. Nicméně lež a cynismus byly nekonečné, protože v září natočili proslov doktora Eppsteina na Radě starších a za 14 dní ho právě na Malé pevnosti zavraždili.

A Gerron skončil jak?

Strusková: Gerron skončil jako většina lidí, které v tom filmu vidíte - mezi 18 tisíci lidmi, kteří byli na podzim 1944 deportováni do vyhlazovacích táborů.

historik Petr Koura z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy:

Je docela překvapivé, že se v terezínském ghettu provozovala swingová hudba, hlavně v podání orchestru Ghetto Swingers (založený v lednu 1943). Původně se jednalo o kvintet, v průběhu následujících měsíců se rozšířil na big-band. Jádro tvořili hudebníci z protektorátu, později se rozšířil o lidi z Dánska nebo Holandska. Dirigentem orchestru byl od počátku roku 1944 Martin Roman, známý německý jazzman, transportovaný z Holandska, který spolupracoval s kapelou Weintraub's Syncopators. Ta nahrála hudbu třeba k filmu Modrý anděl s Marlene Dietrichovou. Takže to skutečně byla významná osoba německé kultury.

Orchestr byl zneužit k nacistické propagandě už při návštěvě Mezinárodního červeného kříže v červnu 1944. Nacisté ale nařídili změnit jeho jméno, protože název Ghetto Swingers zaváněl kvůli slovu „ghetto“ středověkými způsoby, a tak se z něj stal Swing Orchestra a byl nafilmován pro propagandistické účely v létě 1944.

Na první pohled je paradoxní, že v tomto filmu mohla zaznít swingová hudba, která byla nacisty pronásledovaná už od konce 30. let. A nejen mohla, nacisté to přímo vyžadovali. Poslední žijící člen orchestru, dnes 90letý, kytarista Coco Schumann mi říkal, že jim bylo řečeno, čím američtější, tím lepší. Domnívám se, že je v tom ďábelský propagandistický záměr: nacisté pak mohli říkat, podívejte, jak si Židé v Terezíně hrají tu svoji žido-negerskou hudbu, nikdo jim v tom nebrání, jejich kulturní rozkvět vidíte nafilmovaný v přímém přenosu.

Je možné nevědět, do čeho jdou, když jim řekli, že budou točit v Terezíně? Vcelku asi mohli předpokládat, že nebudou točit film o tom, jak je to v Terezíně opravdu?Štingl: Kameraman Čeněk Zahradníček je podepsán pod polovinou válečného zpravodajství a je to na tom vidět. Byl to mimořádně dobrý kameraman, vedení kamery je osobité. Byl brilantní.

Třeba do Lidic se dostal tak, že ho naložili v Praze do auta a najednou vystoupil v Lidicích. To pak stojíte před tím, jestli dělat hrdinu a nechat se zastřelit nebo poslat do koncentráku. Anebo se snažit to natočit, aby to svědectví zůstalo (až tak to možná nedomýšlel). V každém případě zvolil druhou variantu. Ty záběry nebyly nikdy použity, protože propaganda zjistila, že to tam přešvihli a Lidicím dala stop-stav. Záběry se našly úplnou náhodou na konci války.

Terezín má složitější genezi, trvalo to déle a zúčastnil se toho jako člen štábu. V té souvislosti bych se spíš vrátil k otázce, jak pracné bylo naaranžovat scénu tak, aby vypadala autenticky. To totiž pracné vůbec nebylo. Především samotná filmová řeč vám umožňuje natočit o jednom místě, byť by to byl koncentrák, dva zcela protichůdné filmy. A pak, v německém válečném žurnálu je stylizace dokumentu úplně standardní věc. Stejně jako to, že se stylizovalo v dokumentu, který měl vypadat autenticky. Hrozné je, že se celé poválečné období tyto záběry neustále používají jako takzvané autentické materiály. Nikdo nevysvětlil, že to bylo celé stylizované. A zrovna tak ty válečné záběry. Když se to použije se zvukem a symfonickou hudbou (tu používali velmi rádi a velmi dobře - Berlín byl Hollywoodem Evropy), má to najednou obrovský dopad. Člověk by opravdu skoro jásal, jak to těm Němcům jde, a to je to v roce 1944.

V Terezíně to pak mělo trochu doladěnou stylistiku v tom, jak byli lidé oblečení, v jejich výběru, naaranžovaní. Ale také v tom, že to mělo filmovou skladbu. Bylo to natočeno velmi pracně. Byl tam celek, byl tam detail, bylo to prostě točené do vazby. Takhle žádná reportáž prostě vznikat nemohla.