Zemřel jazzový kontrabasista George Mraz. Doprovázel i Ellu Fitzgeraldovou

George Mraz se narodil v Písku 9. září 1944 jako Jiří Mráz, v Praze absolvoval konzervatoř. Pro emigraci se rozhodl po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy jako čtyřiadvacetiletý získal stipendium na proslulé Berkley School of Music v Bostonu. Zpočátku byl v Německu, poté přesídlil do USA.

V minulosti doprovázel nejvýznamnější jazzové muzikanty, mimo jiné Clarka Terryho, Herbieho Hancocka a Joa Williamse. V roce 1969 ho angažoval Dizzy Gillespie do svého kvintetu v New Yorku, potom to bylo Trio Oscara Petersona a Ella Fitzgeraldová. Působil také v seskupeních Charlieho Minguse, Tommyho Flanagana, Stana Getze a dalších vynikajících jazzmanů.

Při příležitosti jeho pětašedesátých narozenin mu v roce 2009 tehdejší prezident Václav Klaus předal Zlatou plaketu prezidenta republiky. Tou oceňoval osobnosti, které se proslavily ve svém oboru, a prospěly tak České republice.