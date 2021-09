Na festivalu v Benátkách uspěl Netflix, ceny mají Cruzová nebo Kerekes a Ostrochovský

Zlatého lva, tedy hlavní cenu 78. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, získalo francouzské drama L'Événement režisérky Audrey Diwanové, které vzniklo podle autobiografické předlohy Annie Ernauxové. Vypráví o mladé ženě, která chce jít ve Francii na počátku 60. let na potrat, což bylo tehdy nezákonné. V hereckých kategoriích bodovala Penélope Cruzová za snímek Paralelní matky, a John Arcilla za film On the Job: The Missing 8.