Hannah Arendtová prchla před nacismem a doháněla zlo. Její útěky sleduje komiks

Hannah Arendtová samu sebe jako filozofku označovala nerada. Významná myslitelka nastolovala nejen ve filozofii platné otázky zodpovědnosti za vlastní jednání či vztahu pravdy a lži. Komiks Tři útěky Hannah Arendtové pracuje s nutnou žánrovou zkratkovitostí, přesto se podle filozofky a překladatelky tohoto titulu Terezy Matějčkové podařilo autorovi mnohé vystihnout.

„Byl schopen velmi procítěně a zhutněně podat poměrně složité životní zvraty, citlivé a psychicky náročné události na jedné straně a na straně druhé opravdu ve zkratce podat myšlení Hannah Arendtové i kontext doby, z něhož ona vycházela. Protože Hannah Arendtová neustále zdůrazňovala, že není žádná spekulativní myslitelka, že myslí to, co žije,“ oceňuje Matějčková.

Kanta četla, Heideggera milovala

Už od dětství v Hannoveru a později Königsbergu ležela Hannah Arendtová v knihách. Na střední škole se seznámila s díly Kanta a Goetheho. Při univerzitním studiu teologie navázala vztah s ženatým profesorem filozofie Martinem Heideggerem. Zatímco jejímu milenci bylo později zazlíváno, že se si nacisty zadal, Arendtová si nedělala o vzestupu totality iluze a z Německa na poslední chvíli odešla.

Nejprve zamířila do Paříže. I ve Francii ji ale nacisté téměř dostihli, když se dostala do internačního tábora. Rozhodla se ale nepodvolit čekající většině, využila zmatku a z tábora utekla. To jí zachránilo život. Jinak by pravděpodobně skončila v transportech organizovaných Adolfem Eichmannem.

Když je pak jeden z hlavních organizátorů holocaustu na začátku šedesátých let souzen v Izraeli, přichází Arendtová s kontroverzní knihou Eichmann v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla.

Zlo není ďábel, ale „děsivě normální“ lidi

Mnohé rozdráždila úvahami, jestli díl zodpovědnosti za zlo druhé světové války nenesou i oběti. Na historické události by se mělo dívat z pohledu pachatele i obětí, míní. „Ona říká: Problém je, že totalitní režimy jsou specifické právě tím, že často z obětí dělají pachatele. V knize vyjadřuje určité negativní emoce nad tím, že si nacisté vybírali v židovských obcích starší, kteří dělali soupisy Židů, a ty pak dávali k dispozici nacistům. A ona říká: Kdyby odmítli spolupracovat, bylo by méně obětí,“ upřesňuje Matějčková.