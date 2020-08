Jen divadlo? Nacista Eichmann a filozofka Arendtová řeší v Brně smysl pomsty

Eichmann byl hlavní organizátor deportací Židů do ghett a vyhlazovacích táborů, takže „v něm přirozeně chceme vidět člověka posedlého nebezpečnou neukojitelnou touhou vraždit“. Podle Hannah Arendtové ale mohl být jen úředníkem, který zkrátka plnil pokyny, aniž by je morálně soudil. Do jaké míry umíme reflektovat vlastní jednání na škále od tupé poslušnosti vůdců k individuálnímu jednání a odpovědnosti? Zajímá v té souvislosti Divadlo Feste.

„Pracujeme s banalitou zla. Koneckonců můžeme vidět i dnes ve střední Evropě, jak banální, jednoduchá řešení a polovzdělané osoby určují a definují vývoj společnosti. Říkali jsme si, jaké otázky by si Hannah Arendtová kladla, kdyby věděla, co víme my,“ podotýká režisér Jiří Honzírek.

(Jako) na divadle

Incenace je koláží života filozofky a válečného zločince. Vychází ze skutečného procesu v Jeruzalémě, kam Eichmanna na začátku šedesátých let unesli z Argentiny agenti Mossadu. Při soudním procesu podle dobových záběrů nedával najevo emoce a trval na své nevině. „Působil jako normální člověk, vůbec to s ním během soudu nešilo. Mnozí říkají, že byl šašek, že to celou dobu jenom hrál,“ poznamenává Eichmannův divadelní představitel Dominik Teleky.