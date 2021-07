„Se šípkovou, nebo se zelím?“ nahradila otázka „Koupit, nebo nekoupit?“ Hrabalova chata je na prodej

„Mohli by tady udělat muzeum, dělají se tu pořád Hrabalovy slavnosti,“ uvažuje soused Martin Bíža, k čemu by bylo možné chatu využít, pokud by se ji podařilo koupit za veřejné peníze. Z pokladny Hradišťka se s největší pravděpodobností nevysypou. Požadovaná cena by podle starosty Vlastimila Šestáka (Hradištko a Kersko - můj domov) spolkla roční rozpočet. „Koupě by znamenala zastavit obec na čtyři až pět let,“ upozorňuje.

Automobil, expozice a možná i chata

Zatím se zdá, že zájem o chatu má i kraj. „Radní se rozhodli prověřit možnost odkupu a využití chaty,“ přislíbila mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová. Krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci) míní, že chata by místní odkaz Bohumila Hrabala jedině rozšířila.

„Ve sbírce našeho kraje, kterou spravuje Polabské muzeum v Poděbradech, je už ke zhlédnutí osobní automobil Bohumila Hrabala. V nově připravované expozici ve Vlastivědném muzeu v Nymburce bude připomenut jeho výjimečný přínos pro literaturu dvacátého století. Získáním chaty do majetku kraje bychom tedy měli další možnost, jak dokladovat stopy Hrabalova životního příběhu, a zároveň by nám to umožnilo propojit další turistický cíl v kraji s kulturou a jejím odkazem budoucím generacím,“ nepochybuje.

Hrabala v kraji mimo jiné připomíná už naučná stezka. Zhruba sedmikilometrová trasa vede místy, které měl spisovatel rád. Ostatně sám o kraji napsal nepříliš známý Historický a poetický průvodce. A bedekrové zajímavosti zmiňuje i ve Slavnostech sněženek:

„Víte, že z borovic zdejšího polesí jsou parádní fošny v krásný barvě medu, který stářím jde do červena? A víte, že za starých časů se kerský borovice plavily do Hamburku? A víte, že z kerských dubů se za starých časů dělaly hřídele do větrných mlýnů v Holandsku? Že pevnost Terezín spotřebovala na fošny a trámoví pět set kerských dubů? A víte, že do tří chalup v Hradišťku a do národního výboru vstupujete gotickým oknem, který sedláci si vzali na vrata z rozbitýho kerskýho kostelíčku, zpustošenýho za husitských válek? A víte, že z kerských modřínů se dělaly dřív stožáry na koráby? A víte, že labištata jsou mrtvý ramena Labe, a že v nich kvete bílý leknín a stulík a pryskyřník veliký, a kyprej velkolistá? A víte, že pramen svatýho Josefa je v hloubce sedumdesát osum metrů a jeho vody sem zlomem stékají až z Jizerských hor a té vodě to trvá sedumdesát let, než sem doteče? Víte, taky, která je nejkrásnější chata v Kersku? Hned u betonky v aleji číslo dvacet jedna, postavil ji námořní kapitán a podobá se ta chata kajutě, vyvržený na vlnu písečné duny?“