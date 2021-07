PODÍVEJTE SE: Svět podle Hrabala

„Procházka podle Labe do Píst nebo Kovanic je pro mne nejkrásnější cestou na světě. Tady klopýtám o svoje mladší a chlapecká léta. Tady přemýšlím a jsem šťasten. I když jsem rodák z Brna, zde je můj rodný kraj, kde jsem žil svůj krásný život. V Praze se mi často stýská po Polabí. A tak za šest korun čtyřicet si kupuji jízdenku Libeň – Nymburk hlavní nádraží,“ odpověděl Bohumil Hrabal v roce 1956 na otázku, co ho táhne do Nymburka. Deset let nato si pořídil chatu v nedalekém Kersku a o dalších 10 let později napsal o kraji málo známého Historického a poetického průvodce. Podle něj jsme se vydali do Kerska, abychom znovu objevili Polabí Hrabalovýma očima. V pátek 28. března uplyne sto roků od jeho narození.