Půvabná a veselá herečka s nadhledem a sebeironií, vzpomínají kolegové na Šafránkovou

„Vždycky se jí říkalo Libuška, nikdy Libuše, protože to byla tak milá holka, že se to prostě jinak říct nedalo. Libuška byla neskutečně nadaná herečka, můžete na ni vzpomínat tak, že vás dojala, nebo že vás rozesmála, protože ona dokonale plnila oba tyto úkoly,“ řekl herec a scenárista Zdeněk Svěrák, který s Šafránkovou hrál například v Koljovi.

Herečka s nohama pevně na zemi

„Měla výjimečný komediální talent, měla vtip, nadhled, sebeironii,“ vyjmenovává filmový publicista a hlavní dramaturg Filmového centra ČT Jaroslav Sedláček. „Nepřehrávala, velmi šikovně se vyhýbala patosu, dokázala být velmi autentická a do toho byla velice pohybově zdatná,“ vyjmenovává hereččiny klady Sedláček.

Hodila se podle něj do poetiky filmů Jiřího Menzela nebo třeba do děl Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. Ten ji jako dvacetiletou proslavil filmem Tři oříšky pro Popelku. Filmy těchto tvůrců společně se Zdeňkem a Janem Svěrákovými by Sedláček zařadil mezi její stěžejní.