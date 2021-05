Kunderovy kresby otevřely knihovnu v Paříži. Kreslil je, aby rozveselil svou ženu

„Kulturní spolupráce se opírá o osobnosti, které nepatří jen jednomu národu. Jde především o takové, které spoluvytváří kulturu světa. Milan Kundera k nim bezpochyby patří,“ uvedl k výstavě ředitel Českého centra Paříž Jiří Hnilica.

Komorní instalace vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou. Právě této instituci brněnský rodák Kundera daroval loni svůj archiv (obsahující mimo jiné i kresby) a knihovnu. Na aktuální výstavu v Paříži pak zapůjčil originály kreseb, které jsou k vidění pod názvem Nostalgie po Evropě.

Na holé zdi ano, na obálky českých vydání ne

Z nostalgie také vznikly. Kundera – který je znám jako literát, ale věnoval se také hudební kompozici, studoval na FAMU a koketoval s úvahami, že se stane výtvarníkem – je vytvořil pro svou ženu.

„Mají svoji genezi už v sedmdesátých letech, jejich první náčrty se objevily na zdech prvního bytu manželů Kunderových, když se přestěhovali do Francie, a to do bytu, ve kterém nebylo vůbec nic a zdi byly holé. A Milan Kundera tenkrát, jak vzpomíná Věra Kunderová, aby ji utěšil v její nostalgii, v jejím smutku, nakreslil na zeď první ze svých rozverných obrázků,“ upřesnil autor výstavy a ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Českým čtenářům nejsou Kunderovy kresby příliš známé. Autor je běžně nevystavuje. Některé publikoval před deseti lety v časopise Host a objevily se také v programu inscenace Jakub a jeho pán. Kunderovu hru v přibližně stejné době uvedlo Městské divadlo Brno. Na obálkách jeho románů je lze najít jen u zahraničních překladů, z českých titulů ale literátova kresba doprovodila Glosy k losu Člověka v době prokurátorů. Vyšly loni, sepsal je Kunderův interpret Milan Blahynka.

Evropan je ten, komu se stýská po Evropě

Na pařížské výstavě kresby „poskytují hravost a rozvernost vážnému tématu Evropy“ – podobně jako je pro Kunderova literární díla typická ironická linka. Kubíček upozorňuje, že problematika domova a Evropy se prolíná prakticky celou tvorbou Milana Kundery. Nekryje se přitom nijak s politologickým nebo ekonomickým vymezením tohoto pojmu.

„Kundera říká: Význam Evropy souvisí s pojmy, které jsou kulturní, které určují naši identitu a nesou společně sdílené hodnoty,“ připomíná Kubíček. V posledních textech přitom můžeme podle ředitele vidět, že „pojem Evropa se u Kundery stále více spojuje s obavou zániku evropských hodnot, evropské kultury, s něčím, co zastihujeme už jen ve fázi odcházení“. Koneckonců název výstavy Nostalgie v Evropě odkazuje k jeho definici, že Evropan je ten, komu se stýská po Evropě.

Více překladů i loutkového divadla

Kromě kreseb ukazují Česká centra také dobové plakáty poutající na Kunderovy romány nebo ukázky překladů i do takových exotických jazyků jako je malajálamština. Od otevření knihovny si navíc pařížské centrum slibuje, že podpoří překlady české literatury, zdaleka nejen té, která už se překládá, ale především současných autorů.