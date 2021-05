„Poctivě tu šlapu dobrejch dvacet let.“ Třeštíková zdokumentovala příběh prostitutky Anny

„Do Perlovky na kšefty jsem se dostala čirou náhodou. S manželem jsem se rozcházela a zašla jsem si na kafe. Tam jsem se seznámila s jednou paní, daly jsme si panáka, a tak mi řekla, že si chodí přivydělávat. Říká: ‚No a nechtěla bys tady zůstat se mnou?‘ Tak jsem tam začala chodit. Bylo mi necelejch 46,“ vysvětluje Anny v dokumentu, co ji k prostituci přivedlo.

Třeštíková: Anny nefňuká

Dokumentární kamera ji doprovází od konce devadesátých let v kulisách nočních pražských ulic a veřejných záchodků. Přestože jde o prostředí neútěšné, Anny prý nikdy neztrácí důstojnost, humor nebo víru ve štěstí.

„Anny nikdy nic nevzdává. Vždycky se dokáže o sebe postarat, najít si práci. Ví, že je v nejnižší vrstvě společnosti, ale nefňuká. Pracuje na záchodcích, a aby mohla vnoučatům přilepšit na Vánoce, tak si šlápne. Je to absolutní realistka. Ale ta touha najít cestu a dostat se z problému, nepropadnout depresi? Toho si velmi cením,“ říká o hrdince svého dokumentu Helena Třeštíková.

Cabiriiny noci po česku

S Anny se jako filmařka potkala v polovině devadesátých let, tehdy natáčela o pražských prostitutkách dokument Rozkoš bez rizika. Anny se zapojuje do programů tohoto spolku, jehož snahou je pomáhat sexuálním pracovnicím a pracovníkům. S dalšími lidmi ze společenského okraje hraje například divadlo. „Poctivě tu šlapu dobrejch dvacet let a čím dál míň to hodí,“ zpívá v jednom z představení, které zachytil trailer.

Propojení s uměním zapracovala Třeštíková i do svého dokumentu. Slyšet je v něm hudba z Verdiho opery La traviata, která pojednává o pařížské kurtizáně. Dokumentaristka navíc upozorňuje na podobnost Anny s italskou herečkou Giuliettou Masina. „Ve Felliniho filmu Cabiriiny noci ztvárnila prostitutku a mně tak přišlo, že tu máme jisté Cabiriiny noci počesku,“ vysvětluje.