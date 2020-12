Recenze: Galerie Roudnice sestoupila do propasti, symbolismus drží v covidové izolaci

Dalším Kopřivovým vstupem je projekce nevystavených děl, opět na „nemocniční“ plentu. Ano, jsou sice díky tomu neostrá, špatně rozeznatelná, mění se, jak se plenta vlní, jsou nedostupná jako při pohledu zamlženým oknem. Ale opět, velice výmluvné, přitom prosté, a zároveň nesamoúčelné.

Jak převést strach do vizuální podoby

Výstava sama je vzhledem k danému prostoru galerie sice relativně malá, ovšem zdání klame. Jako tomu bylo již u mnoha jiných roudnických výstav, kurátoři si s menší výstavní plochou dovedou poradit, klade to ovšem větší nároky na samotný výběr děl. A byť je jich v Roudnici (pouze?) přes dvacet, divák rozhodně nemůže mít pocit, že by se mu dostalo nějakého zúženého či zkresleného pohledu. A, připomeňme, pohledu velice aktuálního.

Již úvodní olej Josefa Mandla Propast (kolem 1904) může sloužit jako motto celé expozice: nahá dvojice na malé skalní plošince nad propastí, již sice nevidíme, můžeme však tušit – jak z obav muže i ženy, tak z temných skal kolem, z jejich těžké hmoty. Tíživé jak osud i hrozící pád… A nelze též nezmínit dokonalé malířské uchopení tématu, to ovšem platí pro všechny vystavené umělce a bylo tehdy samozřejmou normou.

Byla řeč o obavách, proč tedy neuvést slova Miroslava Diviny z katalogu vydařené výstavy: „V hloubi nevědomí se ukrývají různé formy lidského strachu, které vystupují na povrch v mnoha podobách“, a dále pokračuje: „pozoruhodně efektivním prostředkem, jak převést strach do vizuální podoby, je ztvárnění propasti… sestup do propasti odráží tendenci širšího spektra dobových autorů, kterou je cílené zanoření se do vlastní psychiky, zejména pak do její části nevědomí…“

Platí to i pro další Mandlův olej Triumfátor (1916), na velkém plátně vidíme smrt, jež v podsledku vždy zvítězí, triumfuje, jak sklání svá neúprosná křídla nad mrtvým, v pozadí pak hořící bitevní pole s padlými. A opět vše dokonale podané…

Živočišnost a mystika

Vedle temných, osudových děl jsou v Roudnici k vidění i jiná, zabývající se dalším symbolistickým tématem, jímž je živočišnost, sex, pohlavnost. Olej Beneše Knüpfera Soupeřící tritóni (konec 90. let 19. století) zachycuje jak vášně boje o ženu, čekající stranou na vítěze, tak, symbolicky, síly stojící živočišně, pudově proti sobě. Také další jeho olej Hra nymf s delfíny (1885) je plný vášnivé živočišnosti.