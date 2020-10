Festivalu dokumentů Ji.hlava začíná on-line šichta. Nastoupili na ni horníci, Vachek i Albert Kahn

„Abychom do on-line prostředí přenesli festivalový život a energii, budeme každý den streamovat z jihlavského Majáku. Od rána do noci poběží informace, co se aktuálně děje: budeme upozorňovat na zajímavé filmy a diskuse, zvát filmaře, aby mluvili o své práci. Budeme se snažit do dnešních dnů těžce zasažených pandemií vnést jiná než koronavirová témata a pozitivní energii plynoucí ze vzájemné inspirace,“ slibuje ředitel festivalu Marek Hovorka.

Jako zahajovací snímek byl vybrán dokument Nová šichta. Sleduje horníka, který se po zavření dolu přihlásí na rekvalifikační kurz pro programátory. „Něco podobného jako Tomáš zažívá a zažije obrovské množství lidí. Třeba podle průzkumu McKinsey Global Institutu má přijít o práci až osm set milionů manuálně pracujících během příštích dvanácti let. Filmem se ptám, jestli rekvalifikace je jedním z řešení,“ říká dokumentarista Jindřich Andrš.

Retrospektiva Vachka i Kahna a kousek z Kundery

Retrospektivu přichystal festival francouzskému filantropovi a bankéři Albertu Kahnovi, který se na začátku dvacátého století rozhodl vybudovat v Paříži zahradu, v níž by byly zastoupeny všechny druhy rostlin.