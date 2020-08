Premiéry trháků v nedohlednu, kinaři si musí vystačit s českými filmy

V minulých týdnech se zrušilo hned několik očekávaných premiér. Jeden z hlavních hráčů na kolbišti blockbusterových filmů, studio Disney, odložilo hned několik svých kusů. Třeba na adaptaci klasické čínské pohádky Mulan spoléhali někteří provozovatelé kin jako na dobrodružný tahák, který by mohl přilákat diváky zpět do kin. Odsunuta je na neurčito.

„Bylo potřeba, aby do toho nějaký film šlápnul a ta stavidla otevřel vůči publiku, že začaly do kin proudit nové filmy. Pomohli tomu i nezávislé filmy a reprízy, nelze zapomenout na stále fungující hit V síti Víta Klusáka a Báry Chalupové, kteří také naplňují kina,“ popisuje Bradáč.

Právě společnost Falcon byla první, která po koronavirové pauze uvedla do kin nový český film, a to Bourák s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Ten má zatím podle posledních údajů Unie filmových distributorů za měsíc a půl promítání na kontě necelých 50 tisíc diváků a sedm milionů korun.

„Havel je polarizující osobnost, ten film vyvolává zájem, diskuzi a to je dobře, protože potřebujeme, aby lidi věděli, že do kin proudí nové filmy. Zatím se naplňuje moje prognóza ze začátku sezony, že česká kina pojedou v létě ve znamení českých filmů,“ komentuje ředitel Cinestaru Bradáč.

Odkládání premiér se ale netýká pouze zahraničí. V tuzemsku distributoři odložili premiéru životopisného filmu Zátopek z letošního léta na příští rok. V kinech ale zůstal jiný životopisný snímek. Právě od filmu Havel o dramatikovi a prvním porevolučním prezidentovi se tak očekávalo, že by mohl přivést diváky zpátky do kin. Premiéru měl Havel ve čtvrtek 23. července. Za první čtyři dny si tak připsal pětimilionové tržby a vidělo ho přes 34 tisíc diváků.

Aerofilms doufá, že se ve velký divácký hit promění letní komedie Palm Springs. Ta staví na charismatu Andyho Samberga, amerického komika známého třeba z pořadu Saturday Night Live. „Od minulého týdne v kinech boduje Havel, brzy by to mohl být Šarlatán a na konci prázdnin Tenet. Po otevření kin nám pomohl titul V síti Víta Klusáka, který řada diváků před epidemií v kinech nestihla,“ hodnotí Jirásek.

Video of Palm Springs - Trailer (Official) • A Hulu Original Film

Během koronavirové krize se objevilo několik projektů, které chtějí využít toho, že spousta herců měla čas a mohly vzniknout rychle. Filmy se nyní točí a do konce roku by šly do distribuce. „Měly by ten trh zaplnit a pomoci mu. Možná tak budeme na českých filmech závislí do konce roku, což se nám za těch 25 let ještě nestalo,“ předpovídá Bradáč.

Omezení kvůli koronaviru

Celkově jsou se situací v kultuře a kinodistribuci po první vlně koronaviru organizátoři spíše nespokojení. „Z pohledu nás jako podnikatelských subjektů, kteří potřebují, aby lidé chodili do kina, stačí, ať chodí alespoň takhle, když už nijak jinak. Jsme v bahně a jenom tak lehce brčkem dýcháme vzduch, taková je zhruba naše kondice,“ uzavírá Bradáč.

Podle programového ředitele CinemArtu by lidé do kina chodili rádi, zbrzdit je mohou ale další protiepidemická opatření. „Víme o přenosech v práci, ubytovnách, barech, ale nikoli kinech nebo divadlech. Ty se ale pro efekt omezují nejsnadněji,“ míní Danielis.

V kině Světozor museli kvůli pandemii pozastavit investice. Odsunula se tak třeba připravovaná rekonstrukce. „Samozřejmě i sami se snažíme aktivně popasovat s danou situací přizpůsobováním hracího profilu kin, úsporami v nákladech,“ popisuje zástupce Aerofilms Jirásek. V případě omezených možností návštěvy kina tak v minulých měsících vzrostl zájem o jiné formy audiovizuálního zážitku. Diváci tak více vyhledávají živé přenosy nebo třeba jednotlivé streamovací platformy.