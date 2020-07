Herbář ve skle. Designéři vytvořili kolekci inspirovanou i českou krajinou

Inspirací pro jedno z takových svítidel byla Velčovskému sopečnatá historie Českého středohoří a zmuchlaný papír, se kterým rád experimentoval jako dítě. „Snažil jsem se ten povrch ztvárnit ve skle, což je docela výzva. Jedná se o foukané sklo, dostat do něj ten povrch je komplikované,“ popisuje designér.

Jeho nově vytvořený skleněný herbář zase čítá několik tisíc kusů, dá se přitom uspořádat pro konkrétní prostory i dle přání zákazníka. Podle Velčovského je instalace založená na odlévání rostlin do skla. „Vznikne taková skleněná fosilie naší krajiny. V určitém množství vypadá jako transparentní louka toho, co rostlo a uschlo během léta do podzimu,“ dodal.

Vytváření uměleckých svítidel se věnuje také designér Cyril Dunděra, kterého v tvorbě inspirovaly barevné hliníkové obklady ve stanicích pražského metra. Se sklem přitom obvykle nepracuje, na UMPRUM studuje design a interiér nábytku.

„Líbil se mi moment polokoule, která se propadne dovnitř, a vznikají tam optické klamy,“ vysvětluje Dunděra.