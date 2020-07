Bratři se mi smáli, to mi pomohlo. Rocker se nesmí brát moc vážně, říká Miro Žbirka

Jeho sláva vystřelila vzhůru v roce 1982, když se stal prvním slovenským zlatým slavíkem. Dokázal tehdy po více než dekádě sesadit z trůnu Karla Gotta. Navzdory obrovské popularitě si vždy držel image slušného a skromného hocha.

„Víte, já jsem vždy také poslouchal hudbu. A když posloucháte hudbu těch nejlepších, tak se pak nezblázníte z toho, že vám někdo zatleská nebo že jste vydali album. Radujete se z toho, chcete to udělat co nejlepší, ale nedostal jsem se nikdy do takového momentu, že bych se cítil lepší, než byl Elvis Presley,“ směje se Miro Žbirka.

„Měl jsem dobrý začátek v naší rodině. Měl jsem dva starší bratry a u nás dominoval takový humor, že člověk musel být trochu otužilý. A nikdy se moji bratři nepobavili víc, jako když jsem udělal svoje první nahrávky na legendární magnetofon Sonet duo,“ vypráví.

„Oni se těm mým nahrávkám tak upřímně smáli. A já jsem to bral jako normální věc, protože oni se nesmáli zle. Smáli se tak dobrácky a já jsem potom vnímal celý svět tak, že když vás někdo kritizuje nebo se vám někdo směje, tak že to nemyslí nijak zle. A to mi strašně pomáhalo i v životě snášet takové věci, jako když vás někdo kritizuje,“ vysvětluje Žbirka.

S tím souvisí i potřeba nebrat se moc vážně. „Když jste rocker anebo děláte rockovou, populární hudbu, tak se domnívám, že této hudbě nesedí, když se interpret bere příliš vážně. Když se rocker začne brát příliš vážně, tak se to stává parodií. A já se toho držím,“ říká.

Ke kariéře muzikanta ale podle něj patří i pracovní nasazení, které se někdy jen špatně slučuje s rodinným životem. V dokumentu vzpomíná na to, jak se kvůli hraní sedm měsíců neviděl se svou malou dcerou. „Nejsem si jistý, že to tak musí být,“ uvažuje. „Ale je fakt, že když něco chcete udělat pořádně, tak vám to zabere čas,“ pokračuje Žbirka.