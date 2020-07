Recenze: Mekyho stojí za to poslouchat

Nejen zpěvák

Známého zpěváka přitom představuje i jinak než jen jako autora hitů Biely kvet, Atlantida, Čo bolí, to prebolí a podobně. Je tu Žbirka, který má britské konexe a zajímavou rodinnou historii, Žbirka, který jde svou vlastní cestou, i když to zpočátku vypadá jako šílenství, Žbirka, který má rád svou rodinu, přestože přiznává chyby v rodičovství.

Přestože sám Meky zdůrazňuje, že úkolem zpěváka je zpívat, nikoliv mluvit, je znát, že má co říct. Možná by bylo stálo za to Mekyho ještě víc rozmluvit. Z filmu totiž vychází jako člověk, u kterého je zajímavé poslouchat, co říká a jak.

Šafránkovi se podařilo vytvořit netradiční filmový portrét československé hudební osobnosti a vyzvat k tomu, aby diváci chtěli Žbirku poznat i jinak než jen skrze písničky. A také si uvědomili, že zpívat anglicky nebyla před rokem 1989 samozřejmost a že dosáhnout takové kariéry, jaká se Mekymu zadařila, není jednoduché.