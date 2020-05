Vteřina dějepisu: 29. května skončilo na Špilberku vězení. Kolik si v něm odseděl Babinský?

Známý poberta svou zločineckou kariéru zahájil tím, že dezertoval z armády i s pokladnou. Vojenskému soudu se ale vyhnul předstíráním šílenství, místo do chládku byl tedy na několik let umístěn na psychiatrii a následně dostal azyl v pražské Invalidovně. Když se na dohled spravedlnosti dostal o pár let později, už se mu ale vyklouznout nepodařilo.

Obžalován byl původně z dvanácti zločinů, prokázat se jich nicméně povedlo jen polovinu. Nakonec tedy za nějaké to vloupání, pokousání rychtáře a vraždu pláteníka vyfasoval dvacet let těžkého žaláře. Ty si jako vězeň číslo 1042 začal na Špilberku odpykávat 10. června 1841.

V brněnském arestu se z něj stal zbožný a pokorný vězeň. Ať už byla tato proměna upřímná či vykalkulovaná, vynesla Babinskému přízeň vedení věznice. Po čase se stal dokonce ošetřovatelem nemocných a získal řadu výhod.

Ze Špilberku ho na posledních šest let trestu převezli do Kartouz, dnešních Valdic. Po propuštění v roce 1861 pracoval jako zahradník v klášteře boromejek, kde také 1. srpna 1879 zemřel.