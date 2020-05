Vteřina dějepisu: Znáte Babičku? A jak se tedy jmenovala?

Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce. Tak představila Božena Němcová 14. května 1855 poprvé čtenářům Babičku. Pod tímto označením ji také všichni znají (je to prostě „babička“), kdo byla ale skutečná babička?