Milníku české aviatiky v podobě Kašparova dálkového letu předcházela pochopitelně řada pokusů. Například v dubnu o rok dříve královéhradecké noviny v jednom z vydání slibovaly, že „v nejbližších dnech podnikne podnikavý p. inženýr výlet do vzduchu“. Skutečně vzletět se mu – jako prvnímu Čechovi – podařilo 16. dubna v rodných Pardubicích. Ve výšce dvaceti až pětadvaceti metrů urazil asi tak dva kilometry.

Jeho cílem ale byly dálkové lety. Ten zlomový dvaadevadesátiminutový ze 13. května 1911 líčil dobový tisk dle stránek Národního technického muzea takto:

„Nad Prahou se vynořil z mlhy jako úchvatný zjev zlatého ptáka o 7. hod. 21 min. Přilétnuv nad Prahu od východu, pustil se k vodárenské věži nad Libní, poznal s výše asi 800 metrů Prosek a pustil se nad Vltavu, jíž se chtěl říditi. Ale hustá mlha učinila mu orientaci nemožnou, neboť Vltava probleskovala závojem mlhy jen místy. Přeletěl proto nad viaduktem severozápadní dráhy a byl viděl z Invalidovny a Manin, přes něž zamířil k západu. Nad Hradčany poznal teprve přesně, kde jest. Poznal arcibiskupský palác, Petřínské stráně, a maje Vltavu po levé ruce, spěl k jihu. Letěl k Lahovicům, kdež s velkým obloukem uhnul vpravo. Ustavičně klesaje, přistál na poli zbraslavského panství nedaleko dostihové dráhy v Chuchli k údivu a zděšení pracujících tam žen v 7 hodin 45 minut.“

V prosinci téhož roku pak uskutečnil první dálkový přelet s cestujícím. Do kabiny k němu tehdy statečně usedl sportovní novinář a propagátor letectví Jaroslav Kalva.

Byla to všechno velká sláva, ale cestu vzhůru začal pomalu střídat pád. Po vypuknutí první světové války se Kašpar do letadla už prakticky nedostal, zato se dostal do dluhů. A ke všem svízelím se přidala duševní nemoc. Z životního ztroskotání se mu vymanévrovat nepodařilo a ve 43 letech spáchal sebevraždu.