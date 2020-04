Na co se těšit: Všechny důvody, proč Alanis Morissette pije

Alanis Morissette žije! A hraje. Kdo si myslel, že se nejslavnější písničkářská ikona Kanady definitivně odmlčela, může si jako trest přivřít prsty do dvířek od trouby. Zpěvačka po osmi letech oprášila futrál od kytary a natočila novou desku Such Pretty Forks In The Road. Měla vyjít 1. května, ale koronavirové události ji posunuly. Fanoušci naštěstí nebudou muset čekat o moc déle – vydržet musejí do 22. května. Co si pro ně po letech Alanis přichystala?