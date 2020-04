Vteřina dějepisu: Co se stalo 20. dubna 1841 při Vraždách v ulici Morgue?

Na otázku z titulku částečně odpovíme rovnou: Na světě se tehdy objevila první moderní detektivka. Alespoň je za ni považována povídka, kterou 20. dubna 1841 vydal Edgar Allan Poe. Příběhy o násilné smrti se četly samozřejmě i před Vraždami v ulici Morgue (The Murders in the Rue Morgue), Poe ale ke krvákům přidal detektiva s brilantními dedukčními schopnostmi. Věděli byste, koho za vraha označil v případě Poeovy detektivky? (Kdo se brání spoilerům, ať prostě odpověď nerozklikává.)