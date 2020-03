„Sedím doma a nie je mi smutno.“ Kultura je totiž on-line, kde ji najít?

Up End Down Symphony se jmenuje jedno z představení Cirku La Putyka, který byl v Česku průkopníkem internetového vysílání inscenací po rušení kulturních akcí. „Up and down“, tedy nahoru a dolů, to jde v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 i s tuzemskou kulturou. Jako cesta ode dna se ukazují právě (živé) streamy, kdy se sdílení společného zážitku z koncertu či divadla přesouvá na síť, v určitém smyslu zároveň záchrannou.