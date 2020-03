Bílá, McFerrin i dvakrát Prodanka. „Zajděte si“ v iVysílání na koncert či operu

Pojďme si zařádit! (2018). Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, orchestr zaměřený na autentickou interpretaci populární hudby z třicátých a čtyřicátých let minulého století, přibral do koncertního programu mezzosopranistku Magdalenu Koženou. Společně řádí při písních Colea Portera, zní třeba Night And Day nebo I've Got You Under My Skin.