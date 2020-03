Dokument V síti chytil nejen sexuální predátory, ale i diváky. Návštěvnost je rekordní

Dokument V síti přitáhl o víkendu do kin více než 111 tisíc diváků, což je číslo srovnatelné s českými hranými hity. Přeskočil tak s velkou rezervou dosud nejnavštěvovanější tuzemský dokument Trabantem do posledního dechu, který v roce 2016 za první víkend vidělo přes 18 tisíc lidí. Tvůrce především těší, že velký zájem přispívá k tomu, aby se zneužívání dětí na internetu stalo celospolečenským tématem. Příspěvkem do debaty je i související osvětová kampaň.