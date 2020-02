Recenze: Daleko do ničeho, blízko od Wernische

Hruškovi se ve wernischovské studii podařilo něco, na čem mnozí autoři biografií ztroskotají – napsat knihu, jež v ideální míře skloubí jak polohu biografickou, tak interpretační, je čitelná pro laiky, aniž by postrádala odborný pohled.

Hruška byl pro tento úkol zjevně ideálním kandidátem: sám je básník, neměl by pro něj tedy být vnor do poezie tak obtížný, zároveň je ovšem respektovaným literárním vědcem a pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.

A samozřejmě, Ivana Wernische (* 1942) má rád a dlouhodobě se jeho tvorbou teoreticky zabývá (mimochodem, Wernisch je po J. H. Krchovském náš nejprodávanější básník a jeden pohled do distribuční nabídky ukáže, že naprostá většina jeho knih je bohužel, a vlastně i díkybohu, vyprodaná). Kromě toho se nejedná o první Hruškův pokus v této oblasti, napsal již monografii básníka Karla Šiktance Někde tady (2010).

Sám Hruška v závěru knihy vysvětluje: „… nabídl jsem sobě i případným čtenářům jednu možnost čtení dosavadního díla Ivana Wernische. Díla neuzavřeného – ve všech významech tohoto slova… A rovněž možnosti interpretace jsou v případě této občas až jednoduše vyhlížející poezie takřka nevyčerpatelné. Však mne také, upřímně řečeno, nelákala představa vytvořit knihu o završeném dílu velkého autora jakožto položku literární historie, byť si takových záměrů vážím.“

A dodává: „Chtěl jsem psát o tom, co je živé a neukončené, rozházené, nevyzpytatelné a ještě nesklenuté do úlevné pointy jakéhokoliv druhu. Netoužil jsem vyplňovat bílé místo na literárněhistorické mapě, potřeboval jsem psát o tom, co mne právě v této době přitahuje silou poezie a vábí na riskantní pouť výkladu, naznačujícího, v čem tato síla spočívá.“